Я не верю в скорый мир с Россией, – Зеркаль

По ее мнению, Россия не изменит свой подход к Украине

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, в интервью BBC заявила, что не верит в скорый мир с Россией.

По ее мнению, Россия не сможет быстро изменить свой подход к Украине, а потому быстрого мира ожидать не стоит.

"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так вмиг изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией" , – сказала она.

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По ее словам, за любую услугу от россиян "придется платить".

"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила Зеркаль.

На вопрос о том, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не стала отвечать, но при этом отметила, что никакой мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.

СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.