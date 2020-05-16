"СБУ накосячила". Внучка Муссолини в 2019 году попала в санкционный список по ошибке

В 2019 году Алессандру Муссолини включили в санкционный список вместо Алессандро Муссолино, который в отличие от внучки диктатора действительно играл роль "наблюдателя" на "выборах" в ДНР

Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, утверждает, что никогда не была в Крыму или ОРДЛО и поэтому считает свое исключение из украинского санкционного списка "восстановлением правды". Об этом она рассказала в комментарии Радио Свобода.

"Как я уже сообщила и официально 15 ноября 2019 года уведомила консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любых политических или общественных событиях в этой стране", - отметила она.

Муссолини добавила, что также никогда не комментировала политическую ситуацию в Украине и "никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями власти".

"В свое время я считала санкции совсем безосновательными, и сегодня беру во внимание факт их отмены, что способствует восстановлению правды", - отметила она.

Журналист Роман Цимаблюк отметил, что ранее "СБУ накосячила" и внесла Алессандру Муссолини в санкционный список по ошибке, перепутав с Алессандро Муссолино, который действительно неоднократно наблюдал за "выборами" ОРДЛО. По данным Цимбалюка, Муссолино уже умер.

"Наша внучка тоже возглавляет оригинальную политическую силу, но это не дело. Украина вносит в санкционные списки не за взгляды, а за въезд на оккупированные территории со стороны России", - добавил он.

На ошибку при составлении списка обратил внимание и политолог, исследователь европейских правых и их связей с Россией Антон Шеховцов.

"Она попала в прошлогодний список по ошибке... Украинская власть перепутала ее с Алессандро Муссолини (который в санкционный список так и не попал). Возможно, сейчас власть поняла ошибку и исключила (Алессандру Муссолини) из списка", – написал он в Facebook.

Еще в 2019 году он писал, что из 82 обнаруженных им так называемых "международных наблюдателей" на псевдовыборах в ноябре 2018 года ОРДЛО в санкционный список попали только 42 человека.

По данным, которые обнаружил Шеховцов, итальянец по имени Алессандро Муссолино, представитель правой партии Forza Italia ("Вперед, Италия"), экс-депутат регионального парламента Венеции, играл роль "наблюдателя" на "выборах", которые устраивала группировка "ДНР", в ноябре 2014-го и в ноябре 2018 года. В частности, в 2014 году российские СМИ массово цитировали его слова о "демократичности выборов" в "ДНР" в качестве "международного наблюдателя" оторганизации-клона ОБСЕ - Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе (АБСЕ).

Алессандро Муссолини на "выборах" в "ДНР" в 2014 году

Напомним, Александра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года. Ей запрещался въезд в Украину, блокировались ее активы. 15 мая президент Владимир Зеленский исключил ее из санкционного списка.

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15 мая президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года, которым блокируются в том числе российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-сервисы "Яндекс", Mail.ru и др.

СБУ поддержало проделение санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Фейки в странах с устойчивой демократией приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины ведется гибридная война и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ", – считает глава СБУ Иван Баканов.

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