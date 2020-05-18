СБУ получила видео "работы" снайперов РФ на Донбассе и ведет расследование
2020-05-18 18:35:19
СБУ расследует обстоятельства гибели 46-летнего главного сержанта взвода 93-й отдельной мехбригады Владимира Федченко от пули российского снайпера
СБУ ведет расследование обстрелов позиций ВСУ российскими снайперами на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ОГПУ говорят, что следствие получило видеоматериалы, которые подтверждают причастность группы снайперов спецназначения ФСБ РФ к преступлению.
"Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении. Сейчас проводятся необходимые розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", – говорится в сообщении.
Уголовное дело открыли еще в феврале 2020 года. Устанавливаются обстоятельства гибели украинского военнослужащего.
27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.
7 мая штаб ОС опубликовал видео, снятое самими российскими спецназовцами, которые осуществляли обстрелы позиций ВСУ. "Именно эта группа 27 февраля цбила украинского героя – младшего сержанта Федченко", – говорили в штабе.
Видео в качестве доказательства российской агрессии передали в СБУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- За первые три месяца 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 15 мая на Донбассе, возле села Березовское, под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ. Четверо членов миссии сразу укрылись в автомобилях. Еще двое в это время уже находились в авто, но также услышали взрывы. После обстрела патруль уехал на другую позицию в том же районе.