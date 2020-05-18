СБУ получила видео "работы" снайперов РФ на Донбассе и ведет расследование

СБУ расследует обстоятельства гибели 46-летнего главного сержанта взвода 93-й отдельной мехбригады Владимира Федченко от пули российского снайпера

СБУ ведет расследование обстрелов позиций ВСУ российскими снайперами на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ОГПУ говорят, что следствие получило видеоматериалы, которые подтверждают причастность группы снайперов спецназначения ФСБ РФ к преступлению.

"Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении. Сейчас проводятся необходимые розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", – говорится в сообщении.

Уголовное дело открыли еще в феврале 2020 года. Устанавливаются обстоятельства гибели украинского военнослужащего.

27 февраля от пули снайпера погиб 46-летний главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко.

7 мая штаб ОС опубликовал видео, снятое самими российскими спецназовцами, которые осуществляли обстрелы позиций ВСУ. "Именно эта группа 27 февраля цбила украинского героя – младшего сержанта Федченко", – говорили в штабе.

Видео в качестве доказательства российской агрессии передали в СБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

За первые три месяца 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.