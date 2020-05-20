"В стране 40 тысяч журналистов". Зеленский о проблемах с аккредитацией СМИ

Президент предложил журналистам придумать другой формат встреч, чтобы он смог пообщаться со всеми

В среду, 20 мая, в парковой зоне Мариинского дворца президент Владимир Зеленский прокомментировал претензии СМИ, которые не смогли аккредитоваться на мероприятие.

"Есть вопросы по поводу того, что не всех журналистов зарегистрировали. Я знаю, что это очень важно для журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тыс. журналистов", – заявил Зеленский.

В связи с этим, президент предложил представителям СМИ подготовить предложение, как он сможет общаться со всеми журналистами и формат такого мероприятия.

Также в начале конференции Зеленский отметил, что намерен общаться с журналистами, несмотря на ненастную погоду в столице.

Как ранее сообщал Фокус: