"В стране 40 тысяч журналистов". Зеленский о проблемах с аккредитацией СМИ
2020-05-20 10:55:00
Президент предложил журналистам придумать другой формат встреч, чтобы он смог пообщаться со всеми
В среду, 20 мая, в парковой зоне Мариинского дворца президент Владимир Зеленский прокомментировал претензии СМИ, которые не смогли аккредитоваться на мероприятие.
"Есть вопросы по поводу того, что не всех журналистов зарегистрировали. Я знаю, что это очень важно для журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тыс. журналистов", – заявил Зеленский.
В связи с этим, президент предложил представителям СМИ подготовить предложение, как он сможет общаться со всеми журналистами и формат такого мероприятия.
Также в начале конференции Зеленский отметил, что намерен общаться с журналистами, несмотря на ненастную погоду в столице.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Также журналисты массово жалуются на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.