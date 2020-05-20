"Я ничего не боюсь". Зеленский о протестах недовольных его политикой

Президент заявил, что уверен в каждом своем шаге

Президент Владимир Зеленский заявил, что ничего не боится, так как ничего плохого не делает. Об этом сообщил президент во время пресс-конференции у Мариинского дворца.

Президент прокомментировал вопрос о том, не боится ли он народного гнева из-за невыполненных обещаний.

"Переворотов стране не нужно, если людям не нравится власть и то, что делаю я и моя политика. Пожалуйста, для этого я принял закон про импичмент. И хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной. Чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была мирным процессом, чтобы не гибли люди на площадях нашей страны", – заявил президент.

Также Зеленский добавил, что не боится протестов.

"О чем вы говорите, чего мне бояться? Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. И я уверен в каждом своем шаге, даже иногда, делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что они стоят очень дорого для каждого украинца", – подытожил президент.

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