"Я ничего не боюсь". Зеленский о протестах недовольных его политикой
2020-05-20 14:05:00
Президент заявил, что уверен в каждом своем шаге
Президент Владимир Зеленский заявил, что ничего не боится, так как ничего плохого не делает. Об этом сообщил президент во время пресс-конференции у Мариинского дворца.
Президент прокомментировал вопрос о том, не боится ли он народного гнева из-за невыполненных обещаний.
"Переворотов стране не нужно, если людям не нравится власть и то, что делаю я и моя политика. Пожалуйста, для этого я принял закон про импичмент. И хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной. Чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была мирным процессом, чтобы не гибли люди на площадях нашей страны", – заявил президент.
Также Зеленский добавил, что не боится протестов.
"О чем вы говорите, чего мне бояться? Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. И я уверен в каждом своем шаге, даже иногда, делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что они стоят очень дорого для каждого украинца", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Также журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.