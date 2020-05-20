При отборе СМИ на пресс-конференцию у Зеленского учитывали опыт Британии и США
2020-05-20 16:21:09
Это значит, что освещать президента и премьера должны рейтинговые СМИ и медиа с разными вглядами на ситуацию в стране, говорит пресс-секретарь президента
При аккредитации СМИ на пресс-конференцию у президента Владимира Зеленского ориентировались на опыт Британии и США. Об этом в комментарии журналистам рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"В условиях карантина нам правда было очень сложно выбирать... К сожалению, мы не могли дать возможность президенту встретиться с таким количеством медиа, с каким он встретился в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех СМИ", – говорит Мендель.
По ее словам, отбор СМИ проходил по тем принципам, которые работают в Британии и США. "Мы специально ездили и изучали их", – уверяет пресс-секретарь президента.
"Это значит, что президента и премьера всегда освещают во-первых самые рейтинговые СМИ. Во-вторых, мы смотрели, чтобы были медиа с разными взглядами на ситуации в Украине. В-третьих, мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают действительно рейтинговую динамику", – объяснила Мендель.
Также она добавила, что всего аккредитацию получили 70 СМИ. В то же время, агентство Українські новини пишет, что за почти 4 часа пресс-конференции поставить вопросы президенту смогли только около 15 журналистов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, 20 мая, в парковой зоне Мариинского дворца состоялась пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Общение с журналистами официально анонсировали утром 19 мая. Заявки от СМИ принимали только до 15:00. В итоге многим изданиям отказали в аккредитации, в том числе и Фокусу. Отказ в Офисе президента объяснили карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, из-за чего не могут пустить всех желающих.
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В частности, отказ в аккредитации получили "Бабель", "Буквы", "Главком", The ukrainian week, Delo, "Тиждень", белорусская редакция "Радио свобода" (украинская редакция аккредитацию получила), Шустер Live и некоторые другие издания. В то же время аккредитацию получили сотрудники Шарий.нет, о чем сообщила в Facebook Ольга Шарий.