Правоохранители расследуют "кнопкодавство" депутатов, – Разумков

Кроме того, некоторых нардепов лишили зарплаты

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что правоохранители проводят следственные действия в отношении случаев кнопкодавства народных депутатов.

Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

"Об уголовной ответственности, были случаи, которыми занимаются правоохранительные органы. К сожалению, я не могу это комментировать, потому что идут следственные действия, насколько мне известно. Я еще не погружался в этот процесс", – сказал Разумков.

В то же время на вопрос, есть ли прецеденты лишения депутатов части зарплаты за пропуск голосований и заседаний комитетов, Разумков ответил: "Много-много таких примеров... Они не получают заработную плату. Мне кажется, что это нормально".

Как ранее сообщал Фокус:

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Рады в 2020 году 14 января депутатов Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова поймали на кнопкодавстве.