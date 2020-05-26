Социсследования и дебаты. Нардеп Дубинский предложил механизм проведения внутрипартийных праймериз перед местными выборами

Нардеп перечислил несколько простых шагов, которые необходимо совместно обсудить

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский напомнил, что прошло 10 дней с момента заявления президента Владимира Зеленского о намерении провести праймериз для отбора кандидатов от СН в мэры крупнейших городов.

Но, подчеркнул нардеп на своей странице в Facebook, механизм праймериз до сих пор не разработан, и не обнародован функционерами партии.

"Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мэра Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - продолжил Дубинский.

Нардеп предложил несколько простых шагов, которые необходимо совместно обсудить:

Шаг первый. Определение внутри партии и фракции кандидатов, которые хотят и могут участвовать в выборах мэров.

Шаг второй. Внутрипартийное/внутрифракционное рейтинговое голосование, если для конкретного города таких желающих наберется больше 4 человек.

Шаг третий. 2-3 одновременных социологических исследования с определением уровня поддержки и узнаваемости конкретных кандидатов.

Шаг четвёртый. Проведение дебатов кандидатов на базе национальных и информационных телевизионных каналов с голосованием зрителей за кандидата с наибольшим уровнем доверия.

Шаг пятый. Презентация финального списка кандидатов партии.

"Уверен, такой отбор можно провести максимум в течение месяца и представить украинцам реальных кандидатов партии, которые будут готовы с честью бороться за интересы граждан во всех крупных городах", - подытожил "слуга народа".

Как ранее сообщал Фокус: