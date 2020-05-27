Кабмин согласовал назначение Василия Володина главой Киевской ОГА

Володин с 12 марта был временно исполняющим обязанности председателя КОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Решение приняли на заседании правительства 27 мая.

Во время выступления в правительстве Володин заявил, что сейчас его приоритетом в работе является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест.

Володин с 12 марта был временно исполняющим обязанности председателя этой ОГА. До этого два месяца был заместителем председателя КОГА.

С 2012 по 2019 год он являлся директором департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

После согласования кандидатуры нового главы Киевской ОГА президент Украины должен подписать соответсвующий указ.

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