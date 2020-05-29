Кабмин собирался на обсуждение программы Шмыгаля и тимбилдинг, – СМИ
2020-05-29 19:14:02
Никакие решения приниматься на этой сессии не должны были
Сегодня, 29 мая, Кабмин собирался на стратегическую сессию, на которой ждали и президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.
Одна из гланых тем для обсуждения – программа деятельности Кабмина. Никакие решения приниматься на этой сессии не должны были.
"Стратегическая сессия – это просто мероприятие, где министры собрались и обсуждают вопросы, какие у них есть. Это рабочая встреча в чуть ли не привычном формате, она нужна для стратегических обсуждений, также это касается тимбилдинга", – рассказал изданию источник.
Также издание напоминает, что программу действий Кабмина Шмыгаля до сих пор не вынесли в Раду на обсуждение – ее не поддержала половина парламентских комитетов.
Фото: pravda.com.ua
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера СМИ опубликовали текст возможной программы Кабмина по спасению экономики Украины от последствий кризиса из-за коронавируса.
- Среди предлагаемых мер – субсидирование украинских производителей для наращивания экспорта и создание ряда новых агентств и органов.
- Также вчера, 28 мая, премьер Денис Шмыгаль рассказывал, что один из способов "разогреть экономику" после кризиса из-за коронавируса заключается в увеличении финансирования оборонной сферы.