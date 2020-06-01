Украина не должна быть втянута в американские выборы, – Зеленский

Украинский лидер также указал на то, что записи разговоров Порошенко и Байдена могут расцениваться как государственная измена. По его словам, больше всего в этом деле его интересует не сам разговор, а то, каким образом могли подслушиваться разговоры в Администрации Президента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна быть втянута в избирательную кампанию в США после обнародования Андреем Деркачем аудиоматериалов, которые якобы содержат записи разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом глава государства сказал в интервью The Telegraph, которое дал через Skype.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул важность стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном и заверил, что "Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране или на избирательный процесс в какой-либо стране".

"Украина – независимое государство. Соединенные Штаты – также независимое государство", – сказал он.

Украинский лидер также указал на то, что записи разговоров Порошенко и Байдена могут расцениваться как государственная измена. По его словам, больше всего в этом деле его интересует не сам разговор, а то, каким образом могли подслушиваться разговоры в Администрации Президента.

"Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности (между Порошенко и Байденом ). Была ли она достигнута или была ли она вообще. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе президента Украины", – сказал он.

Напомним, 25 мая СМИ сообщали, что ГБР открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР, относительно возможного "незаконного использования специальных технических средств получения информации". В ведомстве говорят, что это могло причинить "существенный вред государственным интересам".

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.