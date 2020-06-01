Спикер Рады подчеркнул, что украинский язык должен оставаться единственным государственным в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в понедельник, 1 июня, на брифинге заявил, что языковой закон необходимо пересмотреть с учетом позиций всех граждан Украины.

Он подчеркнул, что украинский язык должен оставаться единственным государственным в Украине, но гуманитарная политика должна объединять, а не разъединять общество. При этом, спикер не уточнил, какие именно положения закона, по его мнению, следует изменить.

"Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственном языке... Но мы должны слышать позиции всех, кто живет в этом государстве", – сказал Разумков.

Спикер отметил, что его позиция по поводу языковой политики всегда была последовательной, и упрекнул политические силы, что они поднимают этот вопрос только перед выборами.

"Мою позицию, думаю, вы слышали до того, как я стал председателем Верховной Рады, до того, как я попал в большую политику вообще. И она не будет меняться, в отличие от (позиции) моих коллег. Она такая, какая она есть. Кому-то она нравится, кому-то нет, но я не буду флюгером и не буду ее менять. Такие вопросы должны объединять общество. И политики должны это делать, а не создавать дополнительный хайп, извините за такое непарламентское высказывание, чтобы получить 1–2% на выборах. Возможно, получить 1–2% на выборах", – сказал Разумков.

Он отметил, что гуманитарные вопросы напрямую связаны с возвращением оккупированных Россией территорий.

"Если пойдем дальше, давайте посмотрим: вопросы гуманитарной политики напрямую связаны с возвращением временно оккупированных территорий или мы их тоже вынесем за скобки? Нет! Если вы говорите о том, как должен выглядеть тот или иной закон... Он должен устраивать граждан Украины, несмотря на то, где они живут, на каком языке разговаривают. Все они – наши граждане", – сказал Разумков.

Как сообщают Буквы, после заявления Разумкова на площади перед парламентом собралось около сотни человек в знак протеста против изменений в языковом законе. Они держали в руках плакаты: “Разумков, суши лапти”, “Наша мова – наша зброя”, “Язык до Ростова доведе”.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября 2019 года тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы вносить изменения в закон о государственном языке.

В декабре правительственый уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что она не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементаци.