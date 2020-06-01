Боевики дважды обстреляли участок разведения войск "Петровское", ранен военный

На участках разведения № 1 и № 2 режим "тишины" сохранялся

С начала суток 1 июня пророссийские боевики целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское" Луганской области.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Около 11 часов по направлению от неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, рядом с Гнутовым противник открывал огонь из гранатометов разных систем. Позднее поблизости этого же населенного пункта оккупанты использовали беспилотник для сбрасывания выстрелов ВОГ-17.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники действовали решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою деятельность. Потери протиника уточняются.

На участках разведения № 1 и № 2 режим "тишины" сохранялся.

Как ранее сообщал Фокус: