ОБСЕ сообщила о возобновлении позиций боевиков возле участка разведения сил

СММ заметила земляные и строительные работы

Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", – сказал он.

По его словам, Россия продолжает подрывать согласованные в Париже меры по стабилизации ситуации безопасности на Донбассе, а без их невозможно перейти ко второму этапу – к мерам по реализации политических положений минских договоренностей.

Как ранее сообщал Фокус:

На встрече лидеров "нормандской четверки" было достигнута договоренность об отводе войск на трех дополнительных участках на Донбассе. Этот вопрос обсуждался на первой в этом году встрече ТКГ в Минске 16 января. Всего стороны предложили 9 участов для разведения войск. По данным СМИ, удалось согласовать только одну - в районе КПВВ Гнутово.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".