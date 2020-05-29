ОБСЕ сообщила о возобновлении позиций боевиков возле участка разведения сил

2020-05-29 08:33:00

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СММ заметила земляные и строительные работы

Наблюдатели ОБСЕ увидели, как российские гибридные войска восстанавливают свои прежние позиции на линии разграничения близ поселка Петровское в Донецкой области.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", – сказал он.

По его словам, Россия продолжает подрывать согласованные в Париже меры по стабилизации ситуации безопасности на Донбассе, а без их невозможно перейти ко второму этапу – к мерам по реализации политических положений минских договоренностей.

Как ранее сообщал Фокус:

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