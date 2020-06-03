"Слуга народа" Павлюк в 2019 году выиграл в лотерее 900 тысяч гривен, – декларация

В 2018 году Максим Павлюк также получил "приз" в 160 тыс. грн

"Слуга народа" Максим Павлюк в электронной декларации за 2019 год указал выигрыш в лотерею "М.С.Л." в размере 900 тыс. грн. В документом можно ознакомиться на сайте Нацагенства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Также в разделе "доходы" нардеп указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 756 грн, зарплату депутата в размере 162 056 грн, выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты учебы (32 555 грн) и 56 грн бонусов от ПриватБанка.

Кроме того, Павлюк задекларировал 7,9 млн грн наличкой и 107 425 грн на счете в ПриватБанке.

При этом в своей предыдущей декларации, поданной после увольнения с прежнего места работы - военной прокуратуры (за период с 1 января по 15 августа 2019 года), он указал среди своих доходов "приз" в 322 тыс. грн.

Еще один "приз" в 160 тыс. грн он указал в декларации за 2018 год.

Павлюк не единственный депутат, который успешно играет в лотерею. В 2017 году лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее общей суммой в 571 045 грн.

В марте 2018-го Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах Ляшко, ведь УНЛ заявила, что в течение октября 2017 года такие выигрыши не регистрировались.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2020 года налоговая служба сообщала, что 1 761 украинец задекларировал более 1 млн грн годового дохода.