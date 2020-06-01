Украина и Греция готовы возобновить сообщение между странами с 1 июля, – МИД

Это будет возможно при условии стабильной эпидемиологической ситуации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его греческий коллега Никос Дендиас в телефонном разговоре договорились о возобновлении сообщения между странами с 1 июля, при условии стабильной эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", – говорится в сообщении.

Дендиас также пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда это позволят обстоятельства.

Отметим, Греция в значительной степени зависит от туризма, но из-за пандемии коронавируса туристическая сфера в стране практически остановилась. В прошлом году Грецию посетили около 33 миллионов туристов, что принесло доход 19 млрд евро.

Как ранее сообщал Фокус:

Турция выразила готовность принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.