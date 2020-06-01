Шмыгаль обещает в ближайшее время доукомплектовать Кабмин

По его словам, он уже ведет собеседования с кандидатами на вакантные должности

В планах премьера Дениса Шмыгаля уже в ближайшее время доукомплектовать Кабмин. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 100 дней работы Кабмина, передает УП

По словам премьера, он сейчас проводит собеседования на вакантные должности министров.

"Команда формировалась действительно с марша и в бой в этих кризисных условиях. Сегодня у нас буквально несколько должностей, мы ведем собеседования, и в ближайшее время команда правительства доформируется и окончательно уже будет представлена", – говорит Шмыгаль.

Также глава правительства добавил, что Кабмин нацелен на "конкретный результат". "Правительство должно будет сделать все возможное для улучшения благосостояния украинцев, улучшения жизни в Украине и преодоления последствий кризиса", – говорит он.

Сейчас в Кабмине вакантны должности министра образования и министра экологии.

Как ранее сообщал Фокус:

4 июня Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину новым вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.