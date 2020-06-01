Федоров: до 2024 года в Украине заработает система онлайн-референдумов

Украина пока не готова к введению онлайн-голосования на выборах, но систему могут испытать во время выборов президента в 2024 году. Об этом заявил в интервью Фокусу вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Пока не готовы (к электронному голосованию, — ред.). Планируем провести альтернативное онлайн-голосование на президентских выборах в 2024 году. Справимся за четыре года — будем супергероями, другим странам на подготовку цифровых выборов требовались десятилетия", — говорит он.

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При этом до 2024 года планируется запустить систему "онлайн-референдумов" и несколько других пилотных проектов.

"Но без централизации реестров и создания большого Data-центра с мощной киберзащитой ничего не выйдет. Автоматизация процессов ломает коррупционные схемы, на которых привыкли зарабатывать сотрудники ведомств. С их стороны мы встречаем серьезное сопротивление. Сейчас идёт аудит всех базовых реестров страны. Многие из них, к сожалению, "текут", данные из них продаются — это проблемы, над решением которых мы работаем", - рассказал Федоров.

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Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2019 года Федоров заявил, что голосовать онлайн украинцы смогут "точно на следующих президентских выборах". Также он обещал сделать все, чтобы эта система смогла заработать уже на местных выборах в октябре 2020 года.