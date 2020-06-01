Сторонники Стерненко пытались прорваться в зал заседаний, но их не впустила полиция

Шевченковский райсуд Киева 12 июня избирает меру пресечения экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве.

Стерненко приехали поддержать экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-глава таможни Максим Нефедов, нардепы от "Голоса" Кира Рудик, Ярослав Железняк, Юлия Клименко, а также Яна Зинкевич и Виктория Сюмар от "Евросолидарности". Они хотят взять Стерненко на поруки.

Прокуратура просит о домашнем аресте активиста.

Под зданием суда собрались несколько сотен сторонников Стерненко, но полиция их не впустила в сам зал заседания. Они пытались прорваться внутрь, но правоохранители заблокировали вход.

К своей группе поддержки периодически выходит Стерненко, а протестующие палят дымовые шашки и фаера.

Также протестующие прогнали из-под здания журналистов Шарий.нет. В итоге они покинули территорию, прилегающую к суду, в сопровождении патрульных полицейских.

Напомним, 11 июня, СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).

Но впоследствии Кузнецов убежал с места событий, а Стерненко догнал его и нанес еще несколько ударов ножем, в т.ч. и тот, который стал смертельным – в сердце. В ведомстве отметили, что такие действия не подпадают под необходимую самооборону и должны квалифицироваться как умышленное убийство.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая ультрас "Динамо" заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если одесскому активисту Сергею Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.