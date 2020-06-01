Журналист Павел Казарин признался, что получил паспорт РФ в оккупированном Крыму

Украинский журналист Павел Казарин в конце марта 2014 года в Симферополе получил российский паспорт. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По словам Павла Казарина, паспорт РФ ему нужен был для того, чтобы жить в уже оккупированном Крыму. "Когда я оттуда уехал – нужда в нем отпала. Последние два года собираю справки для выхода из российского гражданства", – пишет он.

"Ускоренная процедура занимает полгода – именно столько в посольстве рассматривают заявку. Сбор документов занимает не меньше. Особенно с учетом того, что выписываться из крымской квартиры и получать справку об отсутствии налоговых задолженностей перед российским бюджетом приходится удаленно. На все это у меня ушло месяцев девять", – рассказывает Павел Казарин.

Журналист также говорит, что в январе этого года он записался на прием в посольство РФ и по почте отправил заявление о выходе из гражданства. Визит назначили на конец марта, но тогда начался карантин. "По телефону в посольстве сказали, что возобновят прием после 18-го июня", – добавил Павел Казарин.

Также Павел Казарин уточнил, что летом 2014-го он заказал себе и загран паспорт РФ, который "так и не пригодился", ведь тогда же он выехал в Украину из Крыма по украинским документам.

Накануне, 11 июня, блогер Анатолий Шарий, который сейчас проживает в Нидерландах, заявил, что 29 апреля 2014 года в Крыму Павел Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский загранпаспорт.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца, в 2018-м – 83 тыс. украинцев, а в 2017 году – 85 тыс.