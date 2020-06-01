Киевский суд впервые применил на практике "антиколомойский закон"

Хозсуд Киева закрыл два дела по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году

Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления ПриватБанка о закрытии двух производств по искам бывших акционеров банка, пишет Liga.net.

Речь идет о делах по искам "Реватис" и "КС Групп". Суд закрыл эти производства по ходатайству ПриватБанка.

Таким образом, украинский суд впервые на практике применил закон о банках.

27 мая 53 депутата Рады уже обжаловали в Конституционном суде особую процедуру, по которой был принят "антиколомойский" закон.

Принятие в Раде "антиколомойского закона" было одним из требований МВФ для выделения Украине финансовой помощи по новой кредитной программе.

Закон о банках нардепы приняли 30-31 марта, а 9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 12 июня, стало известно, что 64 народных депутата просят у Конституционного суда оценить конституционность принятого "антиколомойского закона".