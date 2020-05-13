В обмен на кредит. Как Рада принимала скандальный закон о банках

13 мая депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть несколько десятков законопроектов. Самый нашумевший из них – банковский, после одобрения которого национализированные финучреждения не будут возвращаться прежним владельцам.

Это не закон – это опыт

Утром перед входом в парламент тема №1 – именно банковский законопроект. Нардеп от фракции «Голос», заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк уверен: депутаты поддержат так называемый «антиколомойский законопроект».

«Мы в комитете работали неделю, заседали практически в режиме нон-стоп. Сейчас документ готов. К нему сохранились, согласно сокращенной процедуре, 241 правка (из более чем 16 тысяч, – ред.). Надеюсь, сегодня получим плюс-минус 280 голосов. «Голос» точно поддержит. Интересно, как проголосует монобольшинство, если такое еще есть».

«Это не обыкновенный закон, а уникальный опыт», – говорит глава налогового комитета, нардеп «Слуги народа» Данил Гетманцев. Он рассказывает, что в зале депутаты обязательно должны будут рассмотреть только одиннадцать правок, которые отклонил комитет, а все остальные, учтенные, вряд ли. Поэтому на рассмотрение документа уйдет не более часа.

На вопрос журналистов, зачем этот закон вообще нужен Украине, Гетманцев поясняет: «Финансовые отношения имеют некую особенность, и должны быть стабильными. И вы, и я, и бизнес должны рассчитывать, что банк, которым мы пользуемся, будет стабильным. А если рухнет, то фонд гарантирования примет все меры, чтобы наши деньги не были потеряны. И в этом контексте возвращение банка бывшему владельцу, который довел его до состояния неплатежеспособности, должно решаться в особенном порядке. И этот особенный порядок и предусматривается этим законом. Банк не может быть возвращен бывшему собственнику. После принятия решения Нацбанком о выведении финучереждения с рынка, следует ряд юридических шагов, в частности выплаты вкладчиками, продажу собственности, которые превращают банк в совсем другой».

Не разделяет оптимизм бывшего коллеги по фракции, а ныне внефракционный депутат Антон Поляков, который внес к банковскому документу более шести тысяч правок. Он уверен, что хотя законопроект и нарушает и Конституцию Украины, и ряд международных конвенций, будет проголосован. «Голоса найдут у оппозиции. Поэтому я буду обязательно подавать постановление об отмене этого голосования», – предупреждает парламентарий.

В схватке с коронавирусом

Но парламентское утро в Раде началось не с закона о банках, а с часа вопросов к правительству. Поэтому на заседание пришел премьер Денис Шмыгаль и члены Кабмина.

«Прошу поприветствовать», – говорит спикер Дмитрий Разумков. Из зала слышны выкрики: «Ганьба!».

Шмыгаль готовится отвечать на вопросы о предпринятых мерах для борьбы с коронавирусом и преодоления негативных экономических последствий.

Глава правительства рассказывает, на что пошли 65 миллиардов гривен из стабфонда: третья часть на пенсионеров и выплат помощи по безработице. И лишь два миллиарда на закупки для больниц.

Депутаты интересуются, когда правительство создаст обещанные 500 тысяч рабочих мест, до каких пор будут сохраняться карантинные ограничения, почему украинцам запрещен выезд за границу.

Эксперты замечают, что некоторые ответы премьера неожиданны и нелогичны, другие – не соответствуют реальности.

«Похоже, у правительства есть некие проблемы с коммуникацией, премьеру сложно объяснять обществу те или иные решения Кабмина. В то время как украинских заробитчан не пускают за границу, Шмыгаль утверждает, что никаких запретов нет. Очевидно, что в контексте эпидемии правительству надо думать, как максимально доносить свою позицию, чтобы избегать спекуляций», – говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Далее на повестке дня – продление льгот для бизнеса и медиков. Депутаты соглашаются ввести и новые налоговые преференции на время карантина, а также освободить до 30 июня от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.

После ряда голосований в парламенте появляется президент Владимир Зеленский. Он приехал, чтобы еще раз лично сказать о необходимости принятия банковского законопроекта.

ПРИВАТный закон: Тимошенко против, ЕС за

Напомним, законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) предусматривает, что экс-собственники банков, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме, но не вернуть утраченный банк.

Зеленский выступает перед депутатами. Он говорит, что вопрос «защиты украинской экономики» не менее важен, чем борьба с коронавирусом.

«Думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло голосование сегодня», – сказал он.

Против одобрения документа выступает фракция «Батькивщина». Выступая в парламенте, Юлия Тимошенко говорит о манипуляциях и обмане, указывает, что члены ее фракции подали свой документ, который помог бы урегулировать ситуацию с «Приватом», но его проигнорировали.

«Почему вы позволяете растаптывать Конституцию, а ведь глава фракции «Слуга народа» признавал, что документ антиконституционный?! Он нарушает одиннадцать статей Конституции», – настаивает глава фракции «Батькивщина» и обещает, что депутаты будут обратиться в Конституционный суд с соответствующим представлением.

«Этот закон о стабилизации банковской системы. Вы манипулируете», – отвечает ей Гетманцев.

Политолог Андрей Золотарев обращает внимание, что Юлия Владимировна сегодня заняла куда более радикальную и жесткую позицию, чем это было в 2019 году. «Она уже не надеется на сотрудничество со «Слугой народа», хотя резон в этом был – можно было бы организовать более устойчивое большинство в ВР. Сегодня она пытает заработать для себя дополнительные баллы. Хотя вряд ли их получит, потому что фактически вне сюжета конфликта между Зеленским и Коломойским», – говорит Фокусу эксперт.

В результате депутаты одобряют №2571-д во втором чтении и в целом. «За» - 270 народных избранников: «Слуга народа» - 200, «ЕС» – 23, «За майбутнє» – 3, «Голос» – 18, «Довіра» – 16 и внефракционные – 10.

После голосования Гетманцев прогнозирует: после подписания закона президентом, Украина в течение двух-трех недель сможет получить первый транш МВФ, который позволит стабилизировать экономику и реализовать программу правительства. Ожидается, что размер первого поступления от МВФ составит 1,75 миллиарда долларов.

В представительстве Европейского Союза уже поприветствовали принятие законопроекта о банковском урегулировании. «Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС», – заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Окончательный распад большинства

«Результаты голосования прогнозированы, после того как были одобрены решения, открывающие возможности для голосования – изменения в регламент. Интрига была в том, найдет ли Зеленский 226 голосов в своем монобольшинстве. Не нашел. Кроме депутатов фракции «Слуги Народа» решения поддержали «Голос» и «ЕС». Последние не могли не поддержать решения – иначе это был бы выстрел себе в ногу. Очевидно, в парламенте вновь была создана ситуативная коалиция, сформированная для поддержки сотрудничества Украины и МВФ», – думает Олещук.

«Важный экономический итог сегодняшнего голосования – устранение преград для продления сотрудничества с МВФ, а значит – получение кредита. Это, конечно, будут не живые деньги, но вероятность дефолтного сценария точно отсрочена. Но Украину все равно ждут социально-экономические трудности», – прогнозирует Золоторев.

И связаны они будут не только с глобальным экономическим кризисом, но и с противостояниями внутри страны.

«Игорь Валерьевич, как правило, ничего не забывает, – продолжает Золотарев. – Стоит ожидать, что политически ситуация для Зеленского начнет ухудшаться. Осенью будет серьезный политический кризис. Что же касается банковского закона, то он пытался «сбить» его процедурными моментами в парламенте – не получилось. На очереди – обращение в Конституционный суд».

Ныне уже понятно, что в ближайшие дни Владимир Зеленский подписать законопроект не сможет – депутаты, как и обещал Поляков, подали постановление, которым требуют отменить результаты голосования. Пока Рада его не рассмотрит, спикер не может подать документ на подпись президенту.