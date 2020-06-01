Верховная Рада приняла закон о поддержке культуры и креативных индустрий

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3377 о поддержке культуры и креативных сфер, который недавно просил рассмотреть президент Владимир Зеленский.

За соответствующий законопроект проголосовали 343 народных депутатов.

В частности, законопроект предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино. Такие субсидии предоставляются для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, а также фильмов для детской аудитории, фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телесериалов и фильмов-дебютов.

Кроме того, Кабмину поручается разработать и утвердить условия предоставления госсубсидии на развитие кинопроекта, найти средства на субсидирование 50% трат концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электроэнергию и прочие акты, которые требуют дополнительного выделения средств из бюджета.

Также Рада уменьшила плату за аренду неиспользуемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период карантина.

Плата за пользование недвижимым имуществом должна быть снижена по требованию нанимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени.

Размер платы не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендатор совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг.

Указанные расходы возлагаются на нанимателя в качестве платы за пользование имуществом за соответствующий период пропорциональной площади недвижимого имущества, которую он нанимает согласно договору, если договором не предусмотрена обязанность нанимателя самостоятельно уплатить эти расходы полностью или частично.

Законопроект вводит адресную финансовую поддержку туроператорам, которые понесли значительные, незапланированные расходы и обеспечили возвращение граждан Украины из-за границы в связи с распространением COVID-19.

Также авторы внесли изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Украинскому институту книги для поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире, предусмотрев расходы на приобретение книжной продукции.

Как ранее сообщал Фокус:

12 мая в Киеве и других городах состоялась акции "Стоп культурный карантин". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы и поддержки государства.

Сразу после этого в Раде решили рассмотреть законопроект о поддержке креативной индустрии. Проектом закона среди прочего предусматривалось ввести единый культурный сбор для украинцев.