Совет Европы продлил план действий для Украины до конца 2022 года

В ходе заседания Совета было отмечено успешное выполнение целей документа, а также важность его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией РФ против Украины и вызванные пандемией СOVID-19

Об этом в Facebook сообщило Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

"Группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада относительно среднесрочного прогресса в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, а также продлении срока его действия до конца 2022 года", – говорится в сообщении.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк поблагодарил представителей международной организации и доноров за поддержку Украины.

Выполнение Плана координирует генеральный директорат программ Совета Европы при содействии Офиса Совета Европы в Украине. Финансирование плана действий происходит за счет доноров.

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы – это стратегический программный документ, который ставит целью содействовать усилиям страны, направленных на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Бориса Танасюка постпредом Украины при Совете Европы.