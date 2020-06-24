В Днепре появится улица имени Амины Окуевой

С предложением назвать улицу в честь Окуевой выступали ветераны войны и волонтеры. В итоге ее имя присвоили одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе.

Днепровский горсовет поддержал присвоение одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе имени убитой Амины Окуевой, которая воевала на Донбассе против пророссийских боевиков.

Данное решение приняли на сессии горсовета 24 июня, пишет "Радио Свобода".

С предложением назвать улицу в честь Окуевой выступали несколько общественных организаций ветеранов войны на Донбассе и волонтеров. Вначале хотели переименовать улицу Тополиную, но эту идею не поддержали на общественных слушаниях. После этого горсовет выбрал новую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе.

В Днепре также есть улица, названная в честь командира международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Исы Мунаева, погибшего в 2015 году в боях под Дебальцево. И Окуева, и Мунаев похоронены в Днепре.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.