Окуева погибла 30 октября в 2017 году. Об успех в расследовании резонансного убийства полиция сообщила спустя два года. Фокус рассказывает, что известно о подозреваемом и как на него вышли правоохранители

12 января правоохранители отчитались о задержании подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева. Об этом почти синхронно сообщила прокуратура Киевской области и министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Министр отметил, что ДНК одного из задержанных совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления.

В прокуратуре сообщили, что на счету задержанных еще два убийства, совершенных в 2016 и 2019 годах. Позже глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что задержанный – организатор убийства.

Отметим, что два года назад в Нацполиции утверждали, что на оружии никаких следов ДНК нет. Тогда начальник отдела коммуникации Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на автомате калибра 5,45, который был найден за полтора километра от места убийства, следов ДНК или отпечатков пальцев не было. Впрочем, экс-нардеп Игорь Мосийчук пояснил это тем, что Антон Геращенко, который перед этим сообщил, что ДНК все-таки обнаружили, получил на орехи от Авакова и поэтому в полиции опровергли его заявление..

Имя задержанного 12 января в полиции не назвали, но, по данным СМИ, это Игорь Редькин 1964 года рождения. Он и еще шесть человек были задержаны в сентябре 2019 года по подозрению в убийстве директора компании Caparol Павла Заможного, которое произошло в сентябре 2016 года. Тогда бизнесмен вышел на пробежку с собакой по месту жительства в селе Крушинка Васильковского района. Неизвестные выскочили из машины и расстреляли его. Тело нашел местный житель.

Также задержанные подозреваются в причастности к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019 года. По дороге домой в селе Святопетровское под Киевом неизвестные нанесли ему три ножевых ранения в спину. 53-летний мужчина скончался на месте от полученных ранений.

О раскрытии преступления громко сообщила Нацполиция в сентябре прошлого года, однако суд тогда арестовал только одного подозреваемого. Двоих, в том числе и Редькина, отпустил, а еще четверых отправил под домашний арест. Прокуратура обжаловала такие решения, и Апелляционный суд отправил их всех под арест. Однако во время продления меры пресечения подозреваемых суд отпустил – под личное обязательство или домашний арест.

Редькина повторно задержал вчера полицейский спецназ.

При этом в соцсетях утверждают, что он связан с нардепом от "Слуги народа", главой Бюджетного комитета Рады Юрием Аристовым. Они якобы совладельцы двух фирм.

Подробности расследования убийства Окуевой сегодня сообщили глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник Киевской областной полиции Юрий Небытов. Притом озвученная ими информация немного отличается от вчерашних громких заявлений.

Небытов рассказал, что после убийства Окуевой неподалеку от места преступления нашли автомат чешского производства и магазин с патронами, на которых удалось обнаружить ДНК одного из преступников. Полицейские сверили ее с ДНК из баз, но долго не могли найти совпадение. Ситуация изменилась в ходе расследования двух других убийств – начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького и директора Caparol Павла Заможного.

"Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Заможного в селе Крушинка Васильковского района", – рассказал Небытов.

Семь подозреваемых в этих преступлениях задержали в сентябре. Хотя все они вскоре вышли на свободу, полицейским удалось получить их биологические образцы.

Задержанные в сентябре по подозрению в убийстве Павла Задорожного

Проверка обнаружила совпадение по одному из фигурантов с ДНК, выявленными на автомате с места убийства Окуевой. Небытов сообщил, что именно его и задержали. Остальные лица сейчас проверяются на причастность к преступлению, хотя еще вчера Аваков говорил о задержании "группы киллеров".

Также Небытов уточнил, что роль задержанного в преступлении устанавливается: он был организатором, человеком, который достал оружие, или непосредственно киллером. При этом следствие считает, что убийство заказное, поскольку задержанный не был знаком с Окуевой и Осмаевой.

Амина Окуева родом из Одессы, ранее носила имя Наталья Никифорова. Ее первым мужем был Иса Мустафинов (убит в 2003 году), вторым – Ислам Окуев (был осужден в РФ к пожизненному заключению). С Адамом Осмаевым Амина познакомилась в 2019-м. В официальном браке они не состояли. Амина участвовала в Революции достоинства и войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". С декабря 2014 года Осмаев находился в АТО на Донбассе, возглавлял батальон имени Джохара Дудаева. Он уже поблагодарил всех причастных за раскрытие убийства Амины.

1 июня 2017 года на Амину и ее мужа Адама Осмаева было совершено первое покушение. Киллер представился иностранным журналистом издания La Monde и предварительно договорился с супругами о встрече. Оказавшись в машине, он достал пистолет Glock и выстрелил в Осмаева. Амина из своего наградного пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в ответ. Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. После этого Окуева выстрелила четыре раза. Стрелок был задержан, им оказался некий Артур Денисултанов, также известный под именем Артур Кринари и под кличкой Динго. Он отрицал свою вину, провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда. 29 декабря 2019 года его передали так называемым "ДНР/ЛНР" в порядке обмена, накануне выпустив из тюрьмы под личное обязательство.

Место нападения на Окуеву и Осмаева

30 октября 2017 года на Окуеву и Осмаева совершили повторное покушение. Неизвестные обстреляли у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором добровольцы направлялись к себе домой. Когда они притормозили на железнодорожном переезде, по ним открыли огонь. Амина скончалась на месте, ее супруг получил ранение в ногу. Полиция расследовала дело по статье 115 "Умышленное убийство".

Расстрелянный автомобиль Окуевой и Осмаева

Как ранее писал Фокус:

В феврале 2019 года Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы в честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева.