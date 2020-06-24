В ОП просили ОГА пиарить "Большую стройку" по специальным рекомендациям, — СМИ
В июне Офис президента якобы разослал письма главам ОГА и КГГА с просьбой рассказывать о "Большой стройке" так, как написано в прикрепленном к письму брендбуке
Об этом пишет Бабель, который получил копию письма и брендбук от источника в одной из ОГА.
Так, пишет издание, во время подготовки информационных стендов, буклетов, видео и фото по теме "Большого строительства" ОП просит использовать новый логотип, а в соцсетях — хештег #Великебудівництво.
Также ОП якобы хочет, чтобы на строящихся или ремонтирующихся объектах установили информационные борды в желтых или зеленых цветах. Кроме того, необходимо будет забрендировать спецодежду и технику — минимум 20 служебных автомобилей областных и районных госадминистраций.
Фото: thebabel.com.ua
Все макеты перед печатью якобы просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу, чьи контакты указаны в письме. Бабель напоминает, что Курдинович возглавлял Госкомитет телевидения и радиовещания Украины во времена Януковича — с 2011 по 2014 год.
Журналисты отмечают, что 13 ОГА уже сменили в Facebook свои обложки или аватарки. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко и руководитель директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева тоже сменили аватарки в Facebook согласно прописанным в брендбуке рекомендациям.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.
- В планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.