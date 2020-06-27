Прокуратура Нидерландов представила главное доказательство, что рейс MH17 сбил "Бук"

Во время судебных слушаний сторона обвинения представила новую запись телефонных разговоров, которые доказывают, что Boeing рейса MH17 был сбит установкой "Бук"

Как сообщает нидерландское издание NRC,

Отмечается, что эти телефонные разговоры на сегодняшний день является наиболее конкретными доказательствами по делу MH17. На записи боевики рассказывают, что сбили сбили украинский истребитель.

Первый разговор состоялся в 16.48 17 июня 2014 года, вскоре после падения самолета, между подозреваемыми Леонидом Харченко и Сергеем Дубинским.

"Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку "(украинский самолет, - ред)", - говорит Харченко.

Спустя несколько часов, в 19.52, Дубинский звонит другому подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажите, наш" Бук "стрелял или нет?". Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Дубинский позвонил в главному подозреваемому Игорю Гиркину и повторил версию, что лайнер сбил истребитель, который потом сбил "Бук" боевиков.

"Я не знаю, я, честно говоря, не верю этому", - ответил ему Гиркин. Но Дубинский заявил: "Мы все равно будем обвинять, что сбили его, если вы понимаете, о чем я".

Прокуроры напомнили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

Новые доказательства сторона обвинения представила в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе. Защита утверждала, что нельзя исключать альтернативные сценарии - такие как возможность того, что MH17 был сбит украинским истребителем.

По мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету с "Бука", что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 боевикам. Среди них один гражданин Украины - Леонид Харченко с позывным "Крот". Трое других обвиняеміх — граждане РФ. В их числе некогда "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский (Хмурый) и подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

По словам главы Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, никто из них на кнопку непосредственно не нажимал, но они помогали организовать процесс. Например, Леонид Харченко, по версии следствия, в 2014-м во время транспортировки "Бука" указывал дорогу экипажу к месту назначения недалеко от города Снежное. Руководить операцией с использованием комплекса "Бук" вполне мог Игорь Гиркин.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель прокуратуры в судебном процессе по сбитому "Боингу" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел передвижение "Бука", солдат в танкистских шлемах, а также слышал запуск ракеты.