По мнению президента, в Украине очень низкий уровень антисемитизма.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, посетил синагогу Хабад в Херсоне, которую в апреле пытались поджечь. Президент поблагодарил правоохранителей за оперативное установление причастных к преступлению.

"Главное, что на международном уровне – что тоже важно – оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки – мы их предотвращаем", – отметил Зеленский.

Он заверил, что все граждане, несмотря на национальность или вероисповедание, защищены государством и правоохранителями.

Зеленский также встретился с главным раввином Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом.

"Вы сделали очень много для людей в нашем государстве. Во многие дома вы принесли радостные моменты в жизни. Конечно, вы дали надежду людям. Поэтому вы стали гарантом нашей Конституции", – заявил Иосиф-Ицхак Вольф во время разговора в молитвенной комнате.

Владимир Зеленский осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле этого года.

Синагога Хабад построена в 1895 году. До 1941-го она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась 14 сентября 2010 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В Херсоне в ночь на 20 апреля двое злоумышленников бросили в иудейскую синагогу бутылку с зажигательной смесью. 9 мая их задержали во время массовых мероприятий в парке "Славы". Оказалось, что молодые люди таким образом "отмечали" день рождения Адольфа Гитлера.