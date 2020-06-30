Президент заявил о необходимости проведения судебной реформы, так как, по его словам, в Украине есть большой запрос на справедливость и безопасность.

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.

Обь этом сообщается на сайте Офиса президента.

Открывая заседание, Зеленский напомнил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

"Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – сказал президент.

Он добавил, что реформы требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", – сказал Зеленский.

Президент также заявил о необходимости проведения судебной реформы, так как, по его словам, в Украине есть большой запрос на справедливость и безопасность.

Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Зеленский акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорение приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности – в реализации проекта "Большая стройка".

"Реформы – это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", – добавил президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета, последнее – в начале марта 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

23 июня Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ, который он сам возглавляет.