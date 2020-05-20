Супрун говорит, что Ермак звал ее в Нацсовет реформ

По словам Ульяны Супрун, о планах по реформам, о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плане по построению работы информации не поступило

Глава Офиса президента Андрей Ермак приглашал экс-и.о. главы Минздрава на встречу, чтобы предложить должность в Национальном совете реформ.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

На встрече присутствовали также Александр Ольшанский (заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org). Но главы исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили там не было.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ. Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) было переадресовано в Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора", – сказала Супрун.

Кроме того, по ее словам, о планах по реформам, о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плане по построению работы информации тоже не поступило.

Супрун рассказала, что не получила ответа на вопрос, будут ли рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, об угрозе дублирования функционала правительства и министерств.

"У меня со Стасом сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее через чье-то поручение и "для галочки". Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения.

Бывшая руководить Минздрава Ульяна Супрун резко раскритиковала заявления президента Владимира Зеленского и главы МОЗ Максима Степанова по медреформе.