После назначения Шкарлета из МОН уволили четырех замминистров
В министерстве образования начались кадровые перестановки
1 июля Кабинет министров уволил четырех из прежних шести заместителей министров. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.
Так, своих должностей лишились первый заместитель министра Юрий Полюхович, Максим Ярмистый, Петр Коржевский и Егор Стадный. Из них только Стадный сам написал заявление на увольнение.
Сохранили свои посты Любомира Мандзий (до назначения Сергея Шкарлета исполняла обязанности министра) и Светлана Даниленко.
Также Кабмин уволил госсекретаря МОН Павла Полянского.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. До этого он возглавлял Черниговский национальный технологический университет.
- Кандидатуру Шкарлета на должность министра предложили Владимиру Зеленскому ректоры. Он дважды ходил на собеседование в профильный комитет Рады, но там его кандидатуру не поддержали. Еще 17 июня премьер Денис Шмыгаль внес представление в парламент о назначении Шкарлета министром, но в итоге его кандидатуру на голосование не выносили.