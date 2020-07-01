После назначения Шкарлета из МОН уволили четырех замминистров

1 июля Кабинет министров уволил четырех из прежних шести заместителей министров. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Так, своих должностей лишились первый заместитель министра Юрий Полюхович, Максим Ярмистый, Петр Коржевский и Егор Стадный. Из них только Стадный сам написал заявление на увольнение.

Сохранили свои посты Любомира Мандзий (до назначения Сергея Шкарлета исполняла обязанности министра) и Светлана Даниленко.

Также Кабмин уволил госсекретаря МОН Павла Полянского.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. До этого он возглавлял Черниговский национальный технологический университет.