Изъятие техники ПВО из ракетных бригад: против сотрудников ГБР и СБУ открыто дело

2 июля в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР изъяли в зенитных ракетных бригадах, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, важное оборудование, чем поставили под удар обороноспособность Украины. Вечером приборы вернули, а ГБР открыло дело против своих сотрудников и СБУ.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, однако потом сообщение было удалено.

В командовании пояснили, что сверхвысокочастотные приборы – один из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и значительно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая защищает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства", – говорится в заявлении командования.

Отмечается, что в то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что, по данным источников Цензор.нет, инициатором дела стало 9-е управление Главка военной контрразведки Службы безопасности, размещенное в Виннице – "это они так решили "отличиться".

"ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере… Клистроны для С-300 можно купить только в РФ. Это хорошо известная проблема… обыски и изъятия клистронов – это гарантированное уголовное дело. Ведь закупка нелегальная, поставка нелегальная, расчет за наличные, первичных документов нет. И все об этом знают. Вот только расследование раскроет, кто и каким путем покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов", – написал Бутусов.

Позже в Facebook командования Воздушных сил ВСУ появилось новое сообщение. В нем говорилось, что технику вернули:

"Благодаря резонансу, активному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в нем.

За изъятие военных приборов в трех в/ч Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба ГБР 3 июля.

"По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", – уточнили в ГБР.

Сейчас материалы уголовного дела, по которому приходили в три в/ч, забраны у территориального управления бюро в Хмельницком и переданы для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня в Одесской области на полигоне ВСУ "Алибей" прошли испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".