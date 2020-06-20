Во время финального этапа испытаний противокорабельного ракетного комплекса Р-360МЦ "Нептун", который 17 июня прошел в Одесской области, две ракеты успешно поразили баржи в открытом море.

Подробности испытания узнала "Думская".

По данным СМИ, в роли целей выступали списанные лихтеры (баржи) Украинского Дунайского пароходства. Обе баржи затонули. Одна ушла под воду сразу, вторая через час.

Эксперты говорят, что потопить такое крупное и тяжелое судно не так просто.

"Эти баржи, как ни странно, прочнее боевых кораблей, поскольку у них двойные борта из толстых листов стали... "Нептун" нанес ему (лихтеру, – ред.) повреждения, которые привели к затоплению судна. Это очень хороший результат", – говорит инженер-кораблестроитель Виктор Новиков.

Тактико-технические характеристики ракет, которые использовали 17 июня, в частности информация об их боевых частях, не разглашается.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня в Одесской области на полигоне ВСУ "Алибей" прошли испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

В апреле на полигоне "Алибей" также проходили испытания "Нептуна".