СМИ узнали подробности испытаний "Нептуна": ракеты уничтожили баржи под Одессой
Во время финального этапа испытаний противокорабельного ракетного комплекса Р-360МЦ "Нептун", который 17 июня прошел в Одесской области, две ракеты успешно поразили баржи в открытом море.
Подробности испытания узнала "Думская".
По данным СМИ, в роли целей выступали списанные лихтеры (баржи) Украинского Дунайского пароходства. Обе баржи затонули. Одна ушла под воду сразу, вторая через час.
Эксперты говорят, что потопить такое крупное и тяжелое судно не так просто.
"Эти баржи, как ни странно, прочнее боевых кораблей, поскольку у них двойные борта из толстых листов стали... "Нептун" нанес ему (лихтеру, – ред.) повреждения, которые привели к затоплению судна. Это очень хороший результат", – говорит инженер-кораблестроитель Виктор Новиков.
Тактико-технические характеристики ракет, которые использовали 17 июня, в частности информация об их боевых частях, не разглашается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 июня в Одесской области на полигоне ВСУ "Алибей" прошли испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".
- В апреле на полигоне "Алибей" также проходили испытания "Нептуна".
- Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Павлоградский химзавод нанимает 540 сотрудников и начинает производить твердое топливо для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и др.