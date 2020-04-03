Развитие ракетной программы – один из приоритетов в развитии ВСУ, говорят в СНБО

Вчера на полигоне "Алибей" в Одесской области прошли испытания комплекса ракет наземного базирования "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время стрельб военные проверили тактико-технические характеристики ракет, в т.ч. дальность и точность поражения ими целей.

"Надводные мишени поражены на заданой дальности", – отчитались в СНБО.

Ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, есминец, фрегат, корвет. Также ими можно уничтожить десантные и танкодесантные корабли.

"Развитие ракетной программы – один из приоритетов в развитии ВСУ. СНБО определило задание по разработке и серийном производстве современных образцов ракетной техники", – добавили в Совете нацбезопасности.

Буквально вчера в СНБО отчитались по испытаниям ракеты "Ольха-М", которая создается в Украине в условиях замкнутого цикла.

Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.