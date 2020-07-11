Украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина, – Зеленский

Президент считает, что цифры распространения коронавируса в Украине показывают, что действия властей были правильными.

Украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, о том, что граждане соблюдают карантин, свидетельствует количество выздоровевших и заболевших в стране в последние дни.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", – заявил Зеленский.

Кроме того, на совещании глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мер в учреждениях, заведениях общепита, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

По состоянию на 11 июля в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавируса, за сутки – 800 новых инфицированных.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только за последние несколько дней проверено 430 объектов и составлено 107 протоколов, то есть каждое четвертое заведение в столице нарушает правила карантина.