Шмыгаль повторно предлагает Раде назначить Уруского вице-премьером по ОПК

13 июля проект постановления о назначении Уруского отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда же сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно

Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Олега Уруского вице-премьером по промышленности. Проект постановления №3842 зарегистрировали в парламенте сегодня, 14 июля.

Первый проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

Но впоследствии, 13 июля проект отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно.

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В то же время, ЭП писала, якобы кандидатуру Уруского на фракции "СН" не согласовывали – это и стало причиной отзыва проекта постановления. Встреча "слуг народа" с кандидатом планировалась вечер того же дня – 13 июля.

Нардеп от "СН" Александр Качура, в свою очередь, писал, что вчера вечером, 13 июля, фракция "Слуги народа" рекомендовала назначить Уруского на должность вице-премьера по ОПК.

Олег Уруский родился в 1963 году в Черткове. Доктор технических наук, профессор и академик Международной академии аэронавтики.

Длительное время занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Также работал в СНБО и секретариате Кабмна. В первом правительстве Юлии Тимошенко занимал должность первого замминистра промышленной политики (2005-2006).

С января по август 2015 году года Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля 2020 года возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.