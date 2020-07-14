СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака" на взятке в $100 тыс., – СМИ

Речь идет о Дмитрие Штанько, который якобы и записывал на видео разговоры с Денисом Ермаком по поводу "торговли госдолжностями"

СБУ задержала Дмитрия Штанько, который якобы записывал т.н. "пленки Ермака". Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на свои источники.

Штанько задержали якобы по подозрению в мошенничестве: его поймали на "горячем" при получении $100 тыс. за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества. Других деталей в ведомстве пока не предоставляют.

В конце марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Позже к журналистам из Bihus.Info пришли Дмитрий Штанько и Сергей Шумский. Штанько заявил, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумский назвался гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

По словам фигурантов "пленок", несмотря на то, что они оба из органов внутренних дел, записи разговоров Ермака не были спецоперацией правоохранителей.

Журналисты "Схем" писали, что именно Штанько снимал видео, которые потом опубликовал нардеп Гео Лерос, а Шумский был помощником глава главы ОП Андрея Ермака – Дениса.