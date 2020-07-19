Янукович купил не глядя особняк под Москвой за 52 млн долларов, — СМИ

Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович купил в элитном поселке Барвиха под Москвой особняк стоимостью в 52 млрд долларов. Об этом "Новой газете" рассказал российский политтехнолог Вадим Самодуров, который в 2014 году организовал пресс-центр "Новороссия".

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он, не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов. Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. ", - говорит он.

По словам Самодурова, сбежавшие в РФ бывшие первые лица Украины сейчас живут в элитных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе. Так, экс-премьер Николай Азаров якобы также поселился на Рублевке в Петрово-Дальнем.

"Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов", - рассказал Самодуров.

Часть беглецов из Украины осела в оккупированном Крыму. По данных политтехнолога, среди них – экс-глава НБУ Сергей Арбузов.

Самодуров подчеркнул, что все они сейчас не играют никакой роли в политики и не могут считаться "правительством в изгнании", поскольку "труслив сбежали из Украины".

"Насколько я знаю, никакой роли в политике России по отношению к Украине или к Донбассу они не играют и влияния не оказывают. Думаю, что это логично и закономерно. У них нет авторитета, нет морального права в этом участвовать, и они все абсолютно "токсичны", - отметил он.

Напомним, российские СМИ еще в 2014 году писали, что Янукович купил за 52 млн долларов особняк в Барвихе. До этого он якобы находился в распоряжении Управления делами президента РФ.

9 июля президенту-беглецу исполнилось 70 лет. По данным СМИ, свой день рождения Янукович отпраздновал в казино в Сочи. Среди гостей якобы были экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.