Янукович отгулял свой юбилей в Сочи в казино с Медведевым, – СМИ
9 июля беглому президенту Виктору Януковичу исполнилось 70 лет.
Свой день рождения президент-беглец отгулял в российском Сочи в компании бывшего президента России Дмитрия Медведева.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Гордон".
По данным собеседников, Янукович праздновал день рождения в казино. Среди гостей был экс-президент и экс-премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как сообщается, гостей на банкете заставили сдать тест на COVID-19.
Собеседники издания также сообщили, что казино в этот день закрыли для посетителей.
24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.
4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины). В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.
24 июня ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны страны, Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.