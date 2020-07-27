Посольство Канады: длительность перемирия на Донбассе будет зависеть от боевиков и России

Дипломаты считают, что эта неделя будет решающей для появления надежды на мирное урегулирование.

В посольстве Канады в Украине считают, что эта неделя станет решающей для надежд на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. По мнению дипломатов, соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу в полночь 27 июля, будет зависеть от действий боевиков и России.

Об этом посольство Канады в Украине заявило в Twitter.

"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", – говорится в сообщении.

Канадские дипломаты отметили, что "эта неделя будет решающей для появления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращение человеческих потерь и уничтожение домов и инфраструктуры".

"Мы приветствуем власть и народ Украины за их усилия и приверженность прекращению конфликта", – подчеркнули в посольстве.

Напомним, в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.