Митингующие против перемирия зачитали требования к Владимиру Зеленскому

Вышедшие на митинг на Банковую рассказали по пунктам, чего хотят.

Сегодня, 27 июля, под зданием Офиса президента сторонники Петра Порошенко собрались с протестом против перемирия на Донбассе, которое объявили с сегодняшнего дня.

Организаторы акции обвиняют Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла", сообщает "Громадське".

Участников акции "Варта на Банковой" не устраивают новые условия перемирия на Донбассе, при которых нельзя пользоваться ни стрелковым оружием, ни даже дронами.

Постоянный координатор акции Павел Белоус зачитал требования к Зеленскому:

"Остановить разоружение на передовой. Отменить указ открывать огонь в ответ. Дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы. Увеличить финансирование военных. Отменить указы о запрете разведки и аэроразведки. Не идти на требования России о проведении местных выборов и предоставлении особого статуса оккупированным территориям. Не давать воду в Крым. Пока Россия не прекратит вооруженную агрессию - усиливать санкции. Срочно освободить Антоненко и Кузьменко - фигурантов дела об убийстве Шеремета. Начать расследование по ст. 111 (госизмена) за перемирие на Донбассе в отношении Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака".

Фото: rbc.ua

Митингующие заявляют, "это не просто акция, это подготовка к бессрочным акциям".

Во время митинга в Киеве в нескольких районах пропадала электроэнергия и на десятке маршрутов стояли тролейбусы.

Напомним, выходить на акции протеста против "режима тишины" введенного на Донбассе призвала сегодня и народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина. Речь идет о договоренностях о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу согодня в 00:00. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, состоявшейся в формате видеоконференции. Сторонами был подписан пакет дополнительных мер по прекращению огня.