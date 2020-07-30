Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запрета "ОПЗЖ" и "Партии Шария"

Руководитель штаба "Нацкорпуса" говорит, что речь идет не об избирательном процессе, а "о существовании Украины и ее будущем".

Нацкорпус подготовил обращение в Общественный совет при Минюсте с требованием снять с регистрации политические партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия Шария".

Об этом сообщил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин.

"В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год на Востоке нашей страны идет война, которую начала РФ. На это накладывается социальная, экономическая, политическая кризис. Учитывая абсолютно слабой и бесхарактерную власть, которая ведет неадекватную, как внешнюю так и внутреннюю политику, считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине, такие, как "ОПЗЖ", "Партия Шария" и им подобные", – заявил Жорин.

Он сообщил также, что процесс ликвидации инициирован в юридической плоскости.

"Наши требования являются законными. В законе Украины есть четкие позиции о том, что запрещается существование политических партий, в программных принципах или действиях которых есть угроза для территориальной целостности или безопасности Украины", – отметил Жорин, добавив, что речь идет не об избирательном процессе, а "о существовании Украины и ее будущее".