Украина остается приверженной "Минску", – Кулеба

Глава МИД заявил, что Украина работает над выполнением минских договоренностей, а не над их разрушением, в отличие от российской стороны.

Украина остается преданной минским договоренностям и нормандскому формату как площадкам для урегулирования ситуации на Донбассе, однако имеет различные сценарии развития ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Главкому.

"Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны", – сказал глава МИД.

Кулеба также прокомментировал слова вице-премьера по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее заявил, что минский формат переговоров по Донбассу, по его мнению, устарел.

Он пояснил, что Резников "брейнштормит" процесс урегулирования ситуации на Донбассе относительно того, как двигаться дальше, если нынешний сценарий не сработает.

"Подобные заявления об устарелости "Минска" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея есть видение сценариев и в принципе мы имеем целостную картинку перед глазами", – добавил Кулеба.

Напомним, Алексей Резников в интервью Фокусу заявил, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать модернизацию минских договоренностей. В то же время, минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться.