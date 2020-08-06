Порошенко – настоящий дипломат, а Зеленский попал, как кур в ощип, – Лукашенко

"Отношений не было никаких, – ответил Александр Лукашенко на вопрос Дмитрия Гордона. – Петр Алексеевич настоящий дипломат. Если надо сказать так, если надо наоборот, он скажет наоборот. Это суть современной дипломатии. Он – классика в этом отношении. Я это не приемлю, но в мире сейчас так.

Володя хороший. Мне его жаль. Он попал, как кур в ощип. Такая ситуация в Украине, что ему досталась. Поверьте мне, как опытному президенту, президентами не становятся, президентами рождаются", – заключил президент Беларуси.

Напомним, президент Беларуси встретился с Дмитрием Гордоном 5 августа, общение журналиста и политика длилось больше 2 часов. Фокус собрал сновные тезисы интервью Лукашенко в одной публикации.