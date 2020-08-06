Кравчук предлагает подписать новый Будапештский меморандум

Если переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, то украинская сторона может предложить подписание нового Будапештского меморандума.

Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук на телеканале Obozrevatel TV.

"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он.

По мнению Кравчука, к подписанию нового документа должны подключиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие влиятельные страны. Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желании", а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – сказал Кравчук.

Будапештский меморандум – межгосударственный документ о гарантиях безопасности Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 5 декабря 1994 года тогдашними лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Недавно Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Ранее Кравчук заявил, что делегация в Минске не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".