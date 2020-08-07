Саакашвили заявил, что может стать премьер-министром

Бывший глава Одесской ОГА заявил, что он "очень четко представлен на всех мировых радарах".

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что может стать кандидатом на пост премьер-министра Украины.

Об этом бывший глава Одесской ОГА сказал в интервью грузинскому телеканалу TV Pirveli, обсуждая осенние выборы.

Как передает УНН, глава Нацсовета реформ заявил следущее: "Я могу стать кандидатом на пост премьер-министра в крупнейшей стране Европы. Вы можете ознакомиться с украинской прессой и убедиться в этом. У меня очень важная роль в Украине. Поэтому говорить о навязывании кому моей кандидатуры смешно и странно".

"Мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия исчезнет, как страна. Иванишвили хотел, чтобы Саакашвили исчез с мировых радаров. Я очень четко представлен на всех мировых радарах, а Грузии там больше нет. В отличие от провинциального политикана, моя страна стоит выше моей скромной персоны", – отметил Саакашвили.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что необходимо мобилизоваться и действовать быстро, чтобы "покончить" с Иванишвили на предстоящих выборах. По всей видимости Саакашвили имел ввиду Бидзина Иванишвили, главу правящей партии "Грузинская мечта", котрая будет учавствовать в предстоящих в Грузии выборах.

Напомним, этой осенью, когда в Украине будут проходить выборы в органы местного самоуправления, в Грузии пройдут парламентские выборы. Саакашвили, уже не первый раз дает комментарии относительно ситуации в Грузии: недавно он назвал правительство Грузии "нелегитимным", в связи с чем возник дипломатический скандал между двумя странами.