Премьер Венгрии Орбан назвал мигрантов биологической угрозой

Виктор Орбан заявил, что отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому проще закрыть границы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приезд мигрантов в страну должен быть временно прекращен, так как, по его мнению, эти люди представляют собой биологическую угрозу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает La Vanguardia.

По мнению мадьярского премьера, "не все (мигранты), но некоторые из них" могут быть носителями коронавирусной инфекции.

"Все нелегальные мигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому проще закрыть границы.

В Венгрии, где проживает около 10 млн жителей, за время пандемии зарегистрировали 4,6 тыс. случаев заражения вирусом, 602 человека скончались.

Отметим, Венгрия с 15 июля ввела ограничения на въезд в страну для граждан других государств.