Кравчук хочет включить в ТКГ человека, "который хорошо знает Донбасс"

По словам Леонида Кравчука, это должны быть люди, которые не участвовали в войне.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук хочет ввести в переговорный процесс по поводу войны на востоке Украины человека или людей, которые "хорошо знают Донбасс".

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мы хотим ввести туда людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное – услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она – украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей, которые там живут", – сказал Кравчук.

По его словам, речь идет о прежде всего о гражданском обществе.

"Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в ​​руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать ", – добавил Кравчук.

Недавно Кравчук заявил, что Донецкой и Луганской областям нужно предоставить статус свободных экономических зон.

Ранее Кравчук заявил, что делегация в Минске не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера".