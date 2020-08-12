Говорила ужасные вещи. Трамп резко высказался про кандидатуру вице-президента от Байдена

Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. По его словам, у нее слабая поддержка среди демократов, сообщает Twitter Белого Дома.

"Я был удивлен, что он (Джо Байден. – Фокус.) выбрал ее. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о Сонном Джо. И я думал, что он ее не выберет", – сказал действующий президент.

В июне прошлого года во время второго раунда дебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии разгорелась нешуточная дискуссия Джо Байдена с темнокожей сенатором Камалой Харрис. Тогда она рассказала, как сама в 1970-е годы, будучи школьницей, испытала последствия расовой дискриминации, в то время как Байден уже заседал в Сенате.

Напомним, претендентами на роль кандидата в вице-президента кроме Харрис, называют сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Тэмми Дакворс, а также – бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс.

Отметим, издание The Economist смоделировало возможный исход президентских выборов в США осенью этого года. Согласно полученным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа с вероятностью 91%.